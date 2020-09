Ο Τραμπ υπόσχεται απάντηση «χίλιες φορές πιο ισχυρή» σε οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν

«Χίλιες φορές πιο ισχυρή» θα είναι η απάντηση των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν, όπως προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες για ένα σχέδιο δολοφονίας, από την Τεχεράνη, Αμερικανίδας διπλωμάτη.

«Οποιαδήποτε επίθεση από την πλευρά του Ιράν, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχει, εναντίον των ΗΠΑ θα ακολουθηθεί από μια επίθεση εναντίον του Ιράν που θα είναι χίλιες φορές πιο ισχυρή σε μέγεθος!» έγραψε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, οι υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν πως η ιρανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να δολοφονήσει την πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Νότια Αφρική, την Λάνα Μαρκς, η οποία πρόσκειται στον Ντόναλντ Τραμπ.

...caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020