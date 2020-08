Εκκεντρικός κροίσος φόρεσε γυναικείο εσώρουχο για μάσκα και συνελήφθη

Είναι εκκεντρικός και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Ο κροίσος της τεχνολογικής βιομηχανίας John McAfee φόρεσε ένα γυναικείο εσώρουχο για μάσκα σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Νορβηγία, μόνο που οι Αρχές δεν το πήραν και τόσο καλά.

Ο ίδιος περιέγραψε στο Twitter με μια σειρά αναρτήσεων την περιπέτειά του, την οποία επιβεβαίωσε τελικά η σύζυγός του Janice McAfee.

Το ζευγάρι μοιράστηκε μερικές χαρακτηριστικές εικόνες από το αυτοσχέδιο μέσο προστασίας για τον κορονοϊό. «Επιμένω πως είναι το πιο ασφαλές που έχω διαθέσιμο και αρνούμαι να φορέσω οτιδήποτε άλλο, για χάρη της υγείας μου», έγραψε ο ίδιος.

His thong mask:

It doesn't recycle his exhaled carbon dioxide, like over the ear masks.

(Breathing impaired people are exempt from wearing masks because masks impair respiration).

Masks stop bacteria. Not viruses people!

He was arrested for what he believes.

Thank you my love. pic.twitter.com/Vm7ZjyR6bz

