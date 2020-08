Τη στήριξη της ΕΕ στον Λίβανο εκφράζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Την αλληλεγγύη της ΕΕ στον λαό του Λιβάνου εξέφρασε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από τα τραγικά γεγονότα στη Βηρυτό. Οι σκέψεις μας είναι σε εκείνους που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από την έκρηξη, τις οικογένειές τους και όσους βοηθούν στην πρώτη γραμμή» επεσήμανε ο Νταβίντ Σασόλι και τόνισε ότι «η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της και είναι έτοιμη να στηρίξει σε αυτές τις δύσκολες ώρες».

Shocked by the tragic events in #Beirut. Our thoughts are with all those killed and injured in the explosion, their families, and helpers on the frontline. The European Union stands in solidarity and is ready to support in these difficult hours.

— David Sassoli (@EP_President) August 5, 2020