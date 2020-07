Επιμένει στον «ιό της Κίνας» ο Τραμπ, δεν θα ρίξει τελικά την πρώτη μπαλιά στον αγώνα των Yankees

Δεν θα ρίξει τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την τιμητική πρώτη μπαλιά στον αγώνα μπέιζμπολ των New York Yankees εναντίον των Boston Red Sox την 15η Αυγούστου, όπως ανήγγειλε ο ίδιος την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ ανέφερε την Πέμπτη πως ο πρόεδρος της ομάδας των Yankees Ράντι Λεβίν του ζήτησε να ρίξει τιμητικά το πρώτο pitch του αγώνα. Η πρωτοβουλία του Λεβίν επικρίθηκε έντονα από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μπιλ ντε Μπλέιζιο, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε πίσω την αναγγελία καθώς ο επιδημιολόγος Δρ. Άντονι Φάουτσι, σύμβουλος του Λευκού Οίκου, ετοιμαζόταν να ρίξει αυτός την τιμητική πρώτη μπαλιά στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν, στην Ουάσινγκτον. Το δόθηκε αυτό το προνόμιο προκειμένου να τιμηθεί η συμβολή του στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Τραμπ και Φάουτσι εκφράζουν συχνά αντίθετες απόψεις και συγκρούονται, ενίοτε δημόσια, για τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. Ο Τραμπ έχει αποκαλέσει επανειλημμένα τον Φάουτσι «κινδυνολόγο», διότι ο ειδικός επιμένει να παροτρύνει συνεχώς τους Αμερικανούς να τηρούν τις συστάσεις για την ασφάλειά τους, καθώς τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 αυξάνονται κατά δεκάδες χιλιάδες την ημέρα τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά στον Νότο και στη Δύση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και το περιβάλλον δεν εκτιμούν ούτε τις δημόσιες τοποθετήσεις του ανοσολόγου, ούτε την υψηλή δημοφιλία του.

«Εξαιτίας της σθεναρής εστίασής μου στον ιό της Κίνας, περιλαμβανομένων προγραμματισμένων συναντήσεων για τα εμβόλια, την οικονομία και πολλά άλλα, δεν θα μπορέσω να πάω στη Νέα Υόρκη για να ρίξω το εναρκτήριο πιτς [στον αγώνα] των Yankees τη 15η Αυγούστου. Θα το κάνουμε αργότερα μέσα στην αγωνιστική περίοδο!», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter, επαναλαμβάνοντας έναν όρο που πολλοί θεωρούν ρατσιστικό και κρίνουν πως ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά διαφόρων θεωριών συνωμοσίας για την πανδημία.

Because of my strong focus on the China Virus, including scheduled meetings on Vaccines, our economy and much else, I won’t be able to be in New York to throw out the opening pitch for the @Yankees on August 15th. We will make it later in the season!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2020