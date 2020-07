Παιχνίδια των Τούρκων με το Oruc Reis στο Αιγαίο: Ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνες

Την ώρα που υπάρχει εικόνα αποκλιμάκωσης στο Αιγαίο, η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον με μήνυμα της στο Twitter, ανακοινώνει την έναρξη σεισμικών ερευνών από το Oruc Reis.

Turkish vessel #OruçReis started seismic researches within Turkey’s continental shelf in the Eastern Mediterranean. #Turkey exercises its sovereign rights and jurisdiction stemming from international law over its continental shelf. pic.twitter.com/JpTUTMmrkR

— Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020