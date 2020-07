Προκλητικό σόου έστησε ο Ερντογάν έξω από την Αγιά Σοφιά για την επέτειο του πραξικοπήματος

Προκλητικό σόου έστησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έξω από την Αγιά Σοφιά, με αφορμή την επέτειο του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 2016.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, δεκάδες άνθρωποι ντυμένοι με κόκκινες μπλούζες και μαύρα παντελόνια πραγματοποίησαν χορογραφία μπροστά από την Αγία Σοφία.

Φυσικά δεν ήταν τυχαία η επιλογή του χώρου, καθώς ο Ερντογάν ήθελε να στείλει το μήνυμά του μετά την μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί.

Δείτε το βίντεο

LIVE: Choreographic performance in front of Istanbul's Hagia Sophia to commemorate Turkey's #July15 defeated coup https://t.co/QujSQvmtNP

— PresserWatch (@PresserWatch) July 15, 2020