Γιγαντιαία κατολίσθηση λάσπης βύθισε στο θάνατο 160 ανθρώπους στη Μιανμάρ

Περισσότεροι από 160 είναι οι νεκροί από τη γιγαντιαία κατολίσθηση λάσπης σε ορυχείο νεφρίτη στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια από τις χειρότερες καταστροφές που έχουν σημειωθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται παρότι στην περιοχή έχει πέσει η νύχτα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 162 εργάτες ορυχείων. Άλλοι 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Τεράστιοι βράχοι έπεσαν σε μια λίμνη, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή, προκαλώντας αλλεπάλληλα κύματα λάσπης που κατέκλυσαν μια κοιλάδα στο καντόνι Χπακάντ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

«Μετά την κατάρρευση του ορυχείου (...) είδα ανθρώπους μέσα στη λίμνη. Ορισμένοι κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την όχθη», είχε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας κάτοικος της περιοχής, ο Κιάου Μιν και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Άλλοι όμως πνίγηκαν.

Τα περισσότερα από τα θύματα εργάζονταν στο ορυχείο μολονότι οι αρχές τους είχαν προειδοποιήσει να μην μπουν στις στοές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης. Χωρίς την προειδοποίηση αυτή «θα είχαμε εκατοντάδες νεκρούς», ανέφερε η τοπική αστυνομία.

Οι διασώστες αναζητούσαν θύματα όλη την ημέρα, χρησιμοποιώντας λάστιχα ως αυτοσχέδιες σχεδίες. «Ανασύραμε μόνο τα πτώματα που επέπλεαν», είπε χαρακτηριστικά ο αστυνομικός διευθυντής Ταν Βιν Αούνγκ. «Αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε υπό βροχή» με τον φόβο μιας νέας κατολίσθησης, πρόσθεσε.

Κάθε χρόνο, δεκάδες άνθρωποι σκοτώνονται στα ορυχεία νεφρίτη, ιδίως κατά την περίοδο των μουσώνων. Το 2016, περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοια κατολίσθηση ενώ πέρσι, ένα κύμα λάσπης έπνιξε τουλάχιστον 50 εργαζόμενους.

