ΗΠΑ: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια διατάζει το κλείσιμο των μπαρ στο Λος Άντζελες

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια διέταξε το κλείσιμο των μπαρ στο Λος Άντζελες και σε άλλες έξι κομητείες της πολιτείας, που βρίσκεται αντιμέτωπη με την έξαρση της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων Covid-19, η Καλιφόρνια διατάζει να κλείσουν τα μπαρ στο Φρέσνο, το Ιμπέριαλ, το Κερν, το Κινγκς, το Λος Άντζελες, το Σαν Χοακίν και το Τουλέρι», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter o Δημοκρατικός Γκάβιν Νιούσαμ, «συστήνοντας» σε άλλες οκτώ κομητείες, μεταξύ αυτής της πρωτεύουσας της πολιτείας Σακραμέντο να κάνουν το ίδιο.

NEW: Due to the rising spread of #COVID19, CA is ordering bars to close in Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, San Joaquin, and Tulare, while recommending they close in Contra Costa, Riverside, Sacramento, San Bernardino, Santa Barbara, Santa Clara, Stanislaus, & Ventura.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 28, 2020