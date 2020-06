ΗΠΑ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να ρίξουν το άγαλμα του Άντριου Τζάκσον

Διαδηλωτές στην Ουάσινγκτον προσπάθησαν χθες Δευτέρα (22.06) χωρίς επιτυχία να ρίξουν το άγαλμα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Άντριου Τζάκσον, το οποίο βρίσκεται σε πάρκο κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού τους απωθήσουν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Αργά το απόγευμα διαδηλωτές πέρασαν την περίμετρο που είχαν στήσει οι δυνάμεις ασφαλείας, η παρουσία των οποίων είναι ενισχυμένη γύρω από τον Λευκό Οίκο από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού στις ΗΠΑ, έδεσαν σκοινιά στο άγαλμα του έβδομου προέδρου της χώρας και προσπάθησαν να το ρίξουν χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Σε μία πλευρά του αγάλματος, που βρίσκεται στην πλατεία Λαφαγιέτ, έγραψαν «δολοφόνος».

Ο Άντριου Τζάνκσον διετέλεσε πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1829 ως το 1837 και είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα κυρίως λόγω των απόψεών του για τη δουλεία. Επίσης έχει μείνει στην Ιστορία ως ο Αμερικανός πρόεδρος που εκδίωξε πολλές φυλές ινδιάνων αυτοχθόνων. Πολλοί μάλιστα έχουν συγκρίνει το λαϊκιστικό στυλ του Τζάκσον με αυτό του νυν προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Είχαμε σκοινιά, αλυσίδες, μια τροχαλία για να τραβήξουμε και θα το ρίχναμε» δήλωσε ένας διαδηλωτής. «Η αστυνομία μάς επιτέθηκε και άρχισε να χρησιμοποιεί σπρέι πιπεριού» είπε ένας άλλος σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που επικαλείται το AFP και το Reuters.

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για μία ακόμη φορά χθες το βράδυ στην περιοχή, η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε Black Lives Matter Plaza, όπως κάνουν εδώ και εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του από έναν λευκό αστυνομικό στις 25 Μαΐου.

Ο Τραμπ από την πλευρά του επέκρινε τους διαδηλωτές, ζητώντας μέσω ανάρτησής του στο Twitter τη σύλληψη πολλών από αυτούς «για τον επονείδιστο βανδαλισμό στο πάρκο Λαφαγιέτ του καταπληκτικού αγάλματος του Άντριου Τζάκσον. Προσέξτε, 10 χρόνια φυλακή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι θαυμαστής του Άντριου Τζάκσον. Πέντε ημέρες μετά την ορκωμοσία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κρεμάσει το πορτρέτο του σε τοίχο του Οβάλ Γραφείο, ενώ είχε καταθέσει στεφάνι στο αγρόκτημά του στο Τενεσί με την ευκαιρία της 250ης επετείου από τη γέννησή του.

Numerous people arrested in D.C. for the disgraceful vandalism, in Lafayette Park, of the magnificent Statue of Andrew Jackson, in addition to the exterior defacing of St. John’s Church across the street. 10 years in prison under the Veteran’s Memorial Preservation Act. Beware!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020