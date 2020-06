Αυστρία: Μπήκαν τα θεμέλια στο μεγάλο Μνημείο του Ολοκαυτώματος 

Στη μνήμη των 64.000 και πλέον Εβραίων της Αυστρίας, που δολοφονήθηκαν κατά τη ναζιστική περίοδο, θα είναι αφιερωμένο το μεγάλο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, του οποίου τα θεμέλια τέθηκαν το μεσημέρι στη Βιέννη, στο Πάρκο Οσταρίκι, μπροστά από το κτίριο της Αυστριακής Κεντρικής Τράπεζας και δίπλα στις πρώην εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Βιέννης.

Το Μνημείο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2021, κατασκευάζεται με πρωτοβουλία του επιζώντα του Ολοκαυτώματος Κουρτ Τούτερ και θα αποτελείται από περιμετρικό μαρμάρινο τείχος σχήματος οβάλ, στο οποίο θα σμιλευτούν τα ονόματα των πάνω από 64.000 Εβραίων θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, κατά την περίοδο, από την προσάρτηση της Αυστρίας τον Μάρτιο του 1938 στο γερμανοναζιστικό Τρίτο Ράιχ μέχρι την απελευθέρωσή της από τα συμμαχικά στρατεύματα τον Μάιο του 1945.

Heute ist der #Baubeginn für die Shoa-#Namensmauern-#Gedenkstätte mit der die Namen von mehr als 64.000 Opfern des NS-Regimes in 🇦🇹 verewigt werden. Das Denkmal soll ihnen ein Stück Identität & Würde zurückgeben und an das dunkelste Kapitel in unserer Geschichte erinnern. (1/2) pic.twitter.com/y9UBt7Tdcj

— Karoline Edtstadler (@k_edtstadler) June 22, 2020