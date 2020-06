Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης η Μαλάλα Γιουσαφζάι, το κορίτσι – σύμβολο του Αφγανιστάν

Πριν από οκτώ χρόνια η είδηση πως οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν είχαν πυροβολήσει μια 15χρονη μαθήτρια προσπαθώντας να τη σκοτώσουν, επειδή επέμενε να πάει στο σχολείο, έκανε τον γύρο του κόσμου.

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι όχι μόνο πήγε σχολείο αλλά συνέχισε άοκνα και το δικό της ταξίδι προς τη γνώση αλλά και τη διεκδίκηση του αυτονόητου σε άλλα μέρη της Γης δικαιώματος στην εκπαίδευση για όλα τα κορίτσια, παντού, και αναδείχθηκε σε κορίτσι-σύμβολο του Αφγανιστάν και σε παγκόσμιο σύμβολο για το δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Και οκτώ χρόνια μετά μοιράστηκε με τον κόσμο τη χαρά της που αποφοίτησε από το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στη Βρετανία.

«Δύσκολο να εκφράσω την χαρά και την ευγνωμοσύνη μου που απέκτησα το πτυχίο μου στην Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία από την Οξφόρδη» αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η 22χρονη. Το κείμενό της συνοδεύεται από φωτογραφίες, η μία εκ των οποίων την εμφανίζει να γιορτάζει την αποφοίτησή της με ένα γλυκό πλαισιωμένη από τους δικούς της.

«Δεν γνωρίζω ποια θα είναι η συνέχεια. Προς το παρόν, θα είναι Netflix, διάβασμα και ύπνος» προσθέτει.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf

