Νέα έρευνα για θάνατο Αφροαμερικανού στα χέρια της Αστυνομίας: Πέθανε λέγοντας «Δεν μπορώ να αναπνεύσω»

Νέα έρευνα για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Μανουέλ Έλις στη διάρκεια της σύλληψής του από την αστυνομία τον Μάρτιο, στην Ουάσιγκτον, την ώρα που εκείνος διαμαρτυρόταν ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, όπως ο Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη στα τέλη Μαΐου, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο κυβερνήτης της Ουάσινγκτον Τζέι Ίνσλι δήλωσε «πεπεισμένος» ότι η έρευνα για τον θάνατο του Μανουέλ Έλις δεν μπορεί να διενεργηθεί από τον σερίφη και τον εισαγγελέα της κομητείας Πιρς λόγω «σύγκρουσης συμφερόντων».

Η απόφαση του Δημοκρατικού κυβερνήτη έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που δείχνει τον Έλις δεμένο με χειροπέδες να παρακαλά τους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του στις 3 Μαρτίου. Μία περαστική τράβηξε βίντεο με το κινητό της τηλέφωνο μέρος του περιστατικού.

Trigger Warning: Fatal Police Brutality Video of Manuel Ellis being beaten and tased by Tacoma Police. (1/2) #JusticeForManuelEllis pic.twitter.com/cfVrNZ89ZL

«Αυτό που μαθαίνουμε από το βίντεο αυτό είναι ότι ο Μανουέλ Έλις δεν είπε απλώς "δεν μπορώ να αναπνεύσω", αλλά "δεν μπορώ να αναπνεύσω, κύριε"», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, «αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι αν και πάλευε να αναπνεύσει, προσπαθούσε παράλληλα να εξακολουθήσει να δείχνει σεβασμό, ακόμη και τα τελευταία λεπτά της ζωής του. Είναι ένδειξη ότι δεν ήταν ο επιθετικός άνθρωπος που παρουσιάζει η αστυνομία».

Ο Έλις πέθανε από αναπνευστική ανακοπή λόγω άσκησης σωματικής βίας, αποκάλυψε η νεκροψία, ενώ η μεθαμφεταμίνη που εντοπίστηκε στο αίμα του και μια προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση ενδέχεται να συνέβαλαν στον θάνατο του 33χρονου άνδρα.

Trigger Warning: Fatal Police Brutality

Video of Manuel Ellis laying on the ground after being beaten and tased. (2/2)#JusticeForManuelEllis pic.twitter.com/7RIgKQOs9g

— Tacoma Action Collective (@tacoma_action) June 4, 2020