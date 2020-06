Χορός σε απόσταση και καθιστοί σε καρέκλες: Έτσι είναι η διασκέδαση σε κλαμπ στην εποχή του κορονοϊού

Μπορεί ο κόσμος να επιστρέφει σταδιακά σε μια κανονικότητα, έπειτα από το σαρωτικό πέρασμα του κορονοϊού, που ακόμη συνεχίζει... το έργο του, ωστόσο οι ανθρώπινες συνήθειες άλλαξαν δραστικά και προσαρμόζονται στα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί με πρωτότυπο τρόπο ένα κλαμπ στην Ολλανδία, που έχει πάει τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ένα διαφορετικό επίπεδο.

Το «social dis-dancing» είναι ένας τρόπος για να προσφέρει στους θαμώνες την αγαπημένη τους μουσική, αλλά με τρόπο διαφορετικό σε σχέση με παλαιότερα. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο κλαμπ Doornroosje στο Ναϊμέγκεν, το προηγούμενο Σάββατο, είναι εντελώς... αλλιώτικες -αν όχι αλλόκοτες, ωστόσο είναι αυτές που «επιβάλλονται» στα πλαίσια των μέτρων για τον ιό.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, για να απολαύσει κανείς το event, έπρεπε πρώτα να κάνει κράτηση. Όσοι μπόρεσαν να εξασφαλίσουν μια θέση στο κλαμπ, έπρεπε να παραμείνουν καθισμένοι σε καρέκλες με απόσταση η μία από την άλλη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, όταν έσβησαν τα φώτα και ξεκίνησε η μουσική, όλα πήραν τον δρόμο τους. Και ας μην ήταν όπως πριν.

«Περιμένω ένα εκπληκτικό social dis-dancing!», είπε μια νεαρή γυναίκα. «Νομίζω ότι σου δίνεται η ευκαιρία να πάρεις την ημερήσια δόση σου από μουσική. Και ναι, 20 λεπτά είναι αρκετά. Με έκανε χαρούμενη», πρόσθεσε από την πλευρά της μια άλλη θαμώνας.

Σύμφωνα με τον promoter της εκδήλωσης, το αρχικό σχέδιο ήταν να στέκονται οι παρευρισκόμενοι σε απόσταση 1,5 μέτρου ο ένας από τον άλλον και να χορεύουν όρθιοι μεν... αλλά επιτόπου. Όμως οι τοπικές Αρχές απέρριψαν αυτό το σχέδιο, λέγοντας ότι οι καρέκλες ήταν αναγκαίες. Μπορεί να μοιάζει περίεργο, αλλά «εξακολουθεί να είναι ωραίο. Ο κόσμος χορεύει, παρόλο που κάθεται στην καρέκλα, υψώνουν τα χέρια τους στον αέρα και κάνουν χορευτικές κινήσεις. Είναι τέλειο».

Οι κανονισμοί ορίζουν προς το παρόν ότι ο ανώτατος αριθμός των συμμετεχόντων είναι τα 30 άτομα, ωστόσο τον Ιούλιο ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 100. Η «είσοδος» είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει και ποτό. Μάλιστα, το Σάββατο υπήρξε και live streaming μετάδοση.

Φυσικά, και για τον εκάστοτε DJ αυτή η εικόνα είναι κάτι εντελώς καινούριο και ασυνήθιστο. Ωστόσο, σημασία έχει πως «είναι ωραίο να παίζεις ξανά μουσική δυνατά και να βλέπεις οικεία πρόσωπα».

Nightlife resumes in this Dutch club with social distancing rules in place pic.twitter.com/Qd5C9roNwS

— Reuters (@Reuters) June 8, 2020