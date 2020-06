Διαδικτυακό κίνημα διαμαρτυρίας για την αστυνομική βία στη Νιγηρία

Στη Νιγηρία, όπου οι διαδηλώσεις στον δρόμο είναι σπάνιες και συχνά καταστέλλονται με τη βία, οι νέοι επιλέγουν το διαδίκτυο για να εκφράσουν την οργή τους για τη βία εναντίον των γυναικών. Ένα κίνημα διαμαρτυρίας, στο οποίο συμμετέχουν και προσωπικότητες της χώρας.

#JusticeForUwa, #JusticeForJennifer, #JusticeForTina: αυτά τα hashtags εμφανίστηκαν δεκάδες εκατομμύρια φορές στους ιστόπους κοινωνικής δικτύωσης της Νιγηρίας τις τελευταίες ημέρες μετά τις καταγγελίες για βιασμούς ή φόνων νεαρών γυναικών.

Στην πολιτεία Καντόνα, η Τζένιφερ, μια 18χρονη κοπέλα έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άνδρες στα τέλη Απριλίου, αφού οι δράστες την παγίδευσαν μέσω Facebook.

Σε βίντεο εμφανίζονται οι συγγενείς της να προσπαθούν να τη συνεφέρουν ρίχνοντάς της νερό στο πρόσωπο.

«Οι οικογένειες των βιαστών θα θέλουν να ρυθμιστεί αυτό ατύπως, δωροδοκώντας την αστυνομίας ή διάφορους άλλους, καταγγέλλουν. Δεν θα ρωτήσουν καν πώς είναι η κοπέλα, το μόνο που θέλουν είναι να μην δημοσιοποιηθεί η υπόθεση».

Μετά το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε αφού το βίντεο μοιράστηκαν χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου με το hashtag #JusticeForJenifer, δύο από τους φερόμενους βιαστές συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες μεταξύ άλλων και για βιασμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας Μοχάμεντ Τζαλίνγκε. «Τρεις άλλοι ύποπτοι παραμένουν ασύλληπτοι».

For every unjust killing of any Nigerian, Nigeria dies.

Nigeria has died so many times and in so many ways.

Nigeria is still dying.

Who will stop Nigeria from dying?#JusticeForJenifer #JusticeForUwa #JusticeForTina #Justice

— Kingston Duru (@Kingston_Duru) June 1, 2020