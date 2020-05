Ο κορονοϊός έφερε νέες πατέντες: Καλούν το ασανσέρ με το πόδι

Ο κορονοϊός έφερε νέους κανόνες στην καθημερινότητα των πολιτών ολόκληρου του πλανήτη. Οι περισσότερες χώρες αίρουν σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα και κάποιες έχουν σκεφτεί διάφορες πατέντες για να περιορίσουν την επαφή των ανθρώπων με πιθανές εστίες μόλυνσης.

Στο εμπορικό κέντρο Bangkok's Seacon Square στην Ταϊλάνδη όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ασανσέρ δεν χρειάζεται καν να πατήσουν το κουμπί με το χέρι τους. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να πατήσουν το πεντάλ που έχει τοποθετηθεί μπροστά από τον ανελκυστήρα, μια ιδέα που την υποδέχτηκαν όλοι με ενθουσιασμό, όπως αναφέρει το Reuters.

«Έκαναν πολύ καλή δουλειά. Νιώθω περισσότερο ασφαλής γιατί τώρα μπορώ να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου για να κάνω άλλα πράγματα. Τώρα πατάμε το ασανσέρ με το πόδι, είναι τέλειο» είπε μία πελάτης.

Η Ταϊλάνδη άνοιξε τα εμπορικά της την Κυριακή για πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο, μπαίνοντας στη δεύτερη φάση της κανονικότητας, καθώς μειώνεται ο αριθμός των νέων κρουσμάτων. Η χώρα έχει επιβεβαιώσει 3.034 κρούσματα και 56 νεκρούς.

Ο υποδιευθυντής της εταιρείας που έχει αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών του εν λόγω εμπορικού, Prote Sosothikul, σημείωσε πως το πεντάλ έδωσε ηρεμία στους πελάτες.

«Ο ευκολότερος τρόπος για να μολυνθείς είναι να αγγίξεις ένα αντικείμενο το οποίο έχει μολυνθεί. Τελικά αγγίζεις το πρόσωπό σου και ο ιός μπαίνει στο στόμα, στα μάτια σου, οπουδήποτε» είπε στο πρακτορείο.

