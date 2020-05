Μήνυμα της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας

Μήνυμα κατά της ομοφοβίας και της προκατάληψης έστειλε η Ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο twitter.

«Λέμε ΟΧΙ στην προκατάληψη. Λέμε ΟΧΙ στην ομοφοβία. Λέμε ΝΑΙ στην ισότητα. Λέμε ΝΑΙ στο δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Η Ελλάδα, που σήμερα έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αναφέρεται.

We say NO to prejudice; NO to homophobia; YES to equality; YES to the right to diversity. Greece, that holds the Chairmanship of the Committee of Ministers of the @coe, stands at the forefront of action to defend human rights. #CoE2020Gr

