Φρικτό δυστύχημα στην Ινδία, τρένο συνέθλιψε εργάτες που κοιμούνταν στις ράγες

Φρικτό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι στην Ινδία, τους οποίους συνέθλιψε τρένο ενώ κοιμούνταν πάνω στις ράγες.

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης και το Reuters, πρόκειται για εργάτες εσωτερικούς μετανάστες οι οποίοι επέστρεφαν στα χωριά τους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στα σπίτια τους με τα πόδια από τις μεγαλουπόλεις της Ινδίας, έχοντας χάσει τις δουλειές τους λόγω του lockdown για τον περιορισμό του κορονοϊού.

Ο μηχανοδηγός προσπάθησε να σταματήσει το τρένο όταν είδε τους ανθρώπους να κοιμούνται στις ράγες, στο κρατίδιο Maharashtra, στα δυτικά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Σιδηροδρόμων, το οποίο έχει δώσει εντολή να γίνει έρευνα για το σοκαριστικό δυστύχημα.

An accident took place near #Karmad in #Aurangabad when an empty rake of goods wagon ran over some people. RPF and local police are reaching spot to asses the situation. More details awaited: Chief public relations officer https://t.co/IgFGB2TQJx pic.twitter.com/K2AZx9qE7L

«Παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια»έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Extremely anguished by the loss of lives due to the rail accident in Aurangabad, Maharashtra. Have spoken to Railway Minister Shri Piyush Goyal and he is closely monitoring the situation. All possible assistance required is being provided.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 8, 2020