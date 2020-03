Κορονοϊός: Αθλητής χωρίς υποκείμενο νόσημα ο νεαρότερος νεκρός στην Ευρώπη – 14 ετών το θύμα από την Πορτογαλία

🇵🇹 EN MÉMOIRE : Il s'appelait Vitor Godinho et jouait au futsal. Il avait 14 ans et souffrait de psoriasis. Infecté samedi 28 mars 2020, il est malheureusement décédé du #coronavirus ce dimanche. C'est la plus jeune victime du #COVID19 en #Europe. (proches) #Portugal pic.twitter.com/8HWzAAoIgk

— Conflits (@Conflits_FR) March 29, 2020