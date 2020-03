ΗΠΑ – Κορονοϊός: Πρώτος θάνατος βρέφους από τον φονικό ιό

Ένα μωρό μικρότερο του ενός έτους πέθανε το Σάββατο (28/03) από τον κορονοϊό στο Ιλλινόις.

Tην ανακοίνωση για τον θάνατό του έκανε ο κυβερνήτης της Πολιτείας J.B. Pritzker.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ το βρέφος είναι το νεότερο θύμα του θανάσιμου ιού στην Αμερική.

«Δεν υπήρξε ποτέ θάνατος από COVID-19 σε βρέφος», δήλωσε η διευθυντής Δημόσιας Υγείας του Illinois, Ngozi Ezike.

Το παιδί ήταν ανάμεσα στους 13 νέους θανάτους που καταγράφηκαν στο Ιλλινόις, το οποίο έχει τώρα 47 θανάτους από κορονοϊό.

