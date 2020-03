Πομπέο σε Ιράν: Αφήστε ελεύθερους τους Αμερικανούς κρατούμενους – «Αν πεθάνει Αμερικανός στο Ιράν, υπεύθυνο το καθεστώς»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο απαίτησε χθες Τρίτη το Ιράν να αφήσει «αμέσως» ελεύθερους πολίτες της χώρας του που βρίσκονται έγκλειστοι στις φυλακές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπου η επιδημία του κορονοϊού συνεχίζει να εξαπλώνεται.

«Οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν το ιρανικό καθεστώς άμεσα υπεύθυνο για οποιονδήποτε θάνατο Αμερικανού. Η αντίδρασή μας θα είναι αποφασιστική», διεμήνυσε ο Πομπέο σε ανακοίνωσή του.

The U.S. calls on #Iran to immediately release on humanitarian grounds all wrongfully detained Americans. As #COVID19 spreads to Iranian prisons, their detention defies basic human decency.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 10, 2020