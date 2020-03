Κορονοϊός: Υπεύθυνη Υγείας συμβουλεύει να μην πιάνουμε το πρόσωπο και βάζει το δάχτυλό της στο στόμα

«Αρχίστε από σήμερα να προσπαθείτε να μην αγγίζετε το πρόσωπό σας» συμβουλεύει η υπεύθυνη του τομέα Υγείας στη Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια Δρ Sara Cody, εξηγώντας πως ένας από τους βασικούς τρόπους εξάπλωσης του κορονοϊού είναι μέσω των χεριών που πιάνουν στόμα, μύτη ή μάτια.

Το βίντεο ωστόσο, με απόσπασμα από την ενημέρωση των δημοσιογράφων, δεν έγινε viral για τις συμβουλές της, αλλά για το ότι η ίδια, διαβάζοντας όσα έχει να πει, σαλιώνει το δάχτυλό της για να γυρίσει τη σελίδα...

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές, μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία εξηγούσε στους δημοσιογράφους πως είναι σημαντικό στην εξάπλωση του κορονοϊού να αποτρέπεται το άγγιγμα του προσώπου- αλλά ταυτόχρονα η ίδια δεν σταμάτησε να ακουμπά το πρόσωπό της, φτιάχνοντας τα μαλλιά της.

.@RepAOC @AOC speaks to media on #coronavirus: "One of the key parts to preventing transmission is washing you hands and not touching your face…A mask will not protect you if you don't wash your hands and if you continue to touch your face." pic.twitter.com/WNmC3pLAUP

— CSPAN (@cspan) February 28, 2020