Αδειάζουν τα ράφια από προφυλακτικά λόγω κορονοϊού

Ο κορονοϊός έχει κάνει την εμφάνιση του και ο κόσμος προσπαθεί με κάθε τρόπο να προστατευθεί.

Οι χρήστες των social media επιστρατεύουν τη φαντασία τους ώστε να μην έρθουν σε επαφή με μολυσμένες επιφάνειες και «κολλήσουν» τον ιό.

Κάποιες από τις ιδέες αυτές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «περίεργες».

Άνθρωποι από πολλές περιοχές του πλανήτη, έχουν ξεκινήσει μια καινούργια «μόδα» καθώς επιλέγουν να φορέσουν προφυλακτικά στα δάχτυλα τους ώστε να μην ακουμπήσουν επιφάνειες οι οποίες μπορεί να είναι μολυσμένες.

Φωτογραφίες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζουν άδεια από προφυλακτικά, ράφια σουπερ μάρκετ ώστε να τονίσουν τη νέα μανία που έχει ξεσπάσει.

what Singaporeans are using condoms for because of the coronavirus. 🤣😭 #coronavirus pic.twitter.com/CzfMU4iNBV

Condoms in Singapore sold out amidst coronavirus fear. Since Singaporeans have been using the condom as a protective measure when touching the elevator buttons in their apartments and other buildings to prevent being contaminated. pic.twitter.com/uGfghE4ZNy

— Siddharth Misra (@sidart_misra) February 13, 2020