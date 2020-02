Οδηγός τζιπ εκσφενδονίστηκε από εξαώροφο πάρκινγκ και προσγειώθηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 20χρονος όταν οδηγώντας το τζιπ του έπεσε από το τελευταίο επίπεδο εξαώροφου γκαράζ στην Καλιφόρνια, το πρωί της Κυριακής.

Το SUV του άνδρα προσγειώθηκε στην απέναντι πλευρά του δρόμου καθώς εκσφενδονίστηκε από το πάρκινγκ στη Σάντα Μόνικα, όπως μεταδίδει η New York Post επικαλούμενη την εφημερίδα της πόλης.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά αργότερα σταθεροποιήθηκε.

Man survives after driving Jeep off top of six-story parking garage https://t.co/UxC5plJB6R pic.twitter.com/Dt3unDgYDt

— New York Post (@nypost) February 25, 2020