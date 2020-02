Η συγκινητική στιγμή που μαμά μολυσμένη από τον κορονοϊό συναντά τη νεογέννητη κόρη της

Μία 33χρονη έγκυος στην Κίνα, μολυσμένη από τον κορονοϊό, γέννησε με καισαρική ένα κοριτσάκι σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κίνας, το οποίο δεν είχε κολλήσει τον ιό.

Η μητέρα δεν κατάφερε να δει το παιδί της παρά δύο μέρες μετά τη γέννησή του. Η στιγμή που πάει στη θερμοκοιτίδα για να δει τη μικρή, να τη χαϊδέψει και να την ταΐσει, συγκινεί.

Το παιδί αναμένεται να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις τις επόμενες μέρες. Οι νεκροί από τον κορονοϊό έχουν φτάσει τους 1.016.

Δείτε το βίντεο:

Good news from #coronavirus infected mom!

She has given birth to a healthy baby girl in northwest China pic.twitter.com/yALioFpA2b

— China Xinhua News (@XHNews) February 12, 2020