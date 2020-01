Κοροναϊός: Τα πρώτα κρούσματα στην Ευρώπη

Ο κοροναϊός έφτασε και στην Ευρώπη, καθώς η Γαλλία ανακοίνωσε πως επιβεβαιώθηκαν δύο κρούσματα τα οποία είναι τα πρώτα στη Γηραιά ήπειρο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε απόψε ότι εντοπίστηκαν δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κοροναϊού, το πρώτο στο Μπορντό και το δεύτερο στην περιοχή του Παρισιού.

Τα κρούσματα αυτά είναι τα πρώτα επιβεβαιωμένα στην Ευρώπη. Οι γαλλικές αρχές θεωρούν πιθανό ότι θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα.

Δραματικές είναι οι μέρες στην Κίνα όπου ο κοροναϊός εξαπλώνεται ραγδαία και τα κρούσματα αυξάνονται συνέχεια. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που ανεβαίνουν στα social media είναι συγκλονιστικές.

Άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον φονικό ιό καταρρέουν στον δρόμο, αβοήθητοι. Σε κάποιες περιπτώσεις μέλη ιατρικού προσωπικού με στολές ΡΒΧΠ (ραδιο-βιοχημικής προστασίας) και μάσκες οξυγόνου σπεύδουν να τον βοηθήσουν.

Κι όλα αυτά ενώ πολίτες περνούν από το σημείο και δεν κάνουν τίποτα... φοβούμενοι ότι θα κολλήσουν από τον φονικό ιό.

Κάτοικοι της Ουχάν κάνουν λόγο για «πόλη των ζόμπι», αναφέρει η The Sun σημειώνοντας ότι οι δρόμοι είναι σχεδόν έρημοι στην πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι κι ότι περιπολούν άνδρες με στολές προστασίας.

Ο κοροναϊός έχει σημάνει συναγερμό στην Κίνα ενώ 26 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Ο φονικός ιός εξαπλώνεται με ραγδαία ταχύτητα ενώ οι νεκροί αυξάνονται όσο περνούν οι ώρες.

Η Κίνα έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα φωτογραφία με το πώς μοιάζει ο φονικός ιός.

Πιο συγκεκριμένα, η εθνική βάση παθογόνων μικροοργανισμών της χώρας έλαβε την απόφαση να δημοσιεύσει την εικόνα του νέου κορονοϊού, όπως αυτός φαίνεται σε μικροσκόπιο.

BIO WARFARE?

This is what the #CoronaVirus looks like

China released the first strain of virus information and its electron micrographs, new coronavirus nucleic acid detection primers and probe sequences, and other important info.#WuhanCoronavirus pic.twitter.com/jraZnkhP9A

— news for you (@newsforyouSA) January 24, 2020