Δύο αστυνομικοί νεκροί από πυροβολισμούς στη Χαβάη

Δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς σε περιοχή της Χονουλουλού στη Χαβάη.

Οπως μεταδίδει το RT, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο ύστερα από πληροφορίες για την παρουσία άντρα με όπλο. Όταν οι αρχές έφτασαν στη περιοχή Diamond Head της Χονουλουλού στη Χαβάη, δέχθηκαν πυρά από τον δράστη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη συνέχεια, ένα σπίτι, που ο δράστης φέρεται να μπήκε, έπιασε φωτιά, η οποία γρήγορα εξαπλώθηκε στα γειτονικά σπίτια.

#BREAKING: Massive scene in neighborhood near Kapiolani Park - reports of officers injured, multiple ambulances and reports of suspect setting house on fire @KITV4 pic.twitter.com/UHSjaoxRwR

— Tom George (@TheTomGeorge) 19 Ιανουαρίου 2020