Πανικός σε πτήση όταν η μηχανή αεροσκάφους άρχισε να πετάει φωτιές

Πανικός επικράτησε μεταξύ των επιβατών πτήσης της United Airlines που κατευθυνόταν στο Λος Άντζελες από το Νιου Τζέρσεϊ την περασμένη Τετάρτη, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε σε προσγείωση.

Συγκεκριμένα το αεροπλάνο αναγκάστηκε να γυρίσει στο Νιούαρκ όταν σημειώθηκε τεχνική βλάβη και μία εκ των μηχανών άρχισε να βγάζει φλόγες.

Όπως αναφέρει το abc13.com, σε ανάρτηση στα social media που έκανε επιβάτης του αεροπλάνου φαίνεται μία μηχανή του αεροπλάνου να έχει πιάσει φωτιά κάποια λίγα λεπτά μετά την απογείωση.

The plane I was on had an engine malfunction minutes after take off ???? pic.twitter.com/maaGiLHD24

— Gabby (@gabby_guzy) 16 Ιανουαρίου 2020