Συντριβή αεροσκάφους στο Ιράν: Τα σενάρια που εξετάζονται για τη μοιραία πτήση

Προς διάφορα σενάρια, ανάμεσά τους το ενδεχόμενο πλήγματος με αντιαεροπορικό πύραυλο, σύγκρουσης, έκρηξης στον κινητήρα ή και τρομοκρατικής ενέργειας με την πρόκληση έκρηξης στο εσωτερικό του αεροσκάφους, στρέφεται η έρευνα για τη συντριβή του ουκρανικού αεροσκάφους στην Τεχεράνη, όπως έγραψε στο Facebook ο γραμματέας του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και άμυνας της Ουκρανίας Αλέξι Ντανίλοφ.

Οι ουκρανοί ερευνητές θέλουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ να αναζητήσουν συντρίμμια ρωσικού πυραύλου κοντά στον τόπο της συντριβής, καθώς πληροφορίες για την ύπαρξή τους εμφανίσθηκαν στο Ίντερνετ, δηλώνει ο Αλέξι Ντανίλοφ, προσθέτοντας ότι στην έρευνα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες που ερεύνησαν την κατάρριψη της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines στην ανατολική Ουκρανία το 2014.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό πως η αμερικανική εταιρία καταγραφής του ίχνους πτήσης αεροσκαφών AIREON, έχει συλλέξει στοιχεία για το ίχνος της πορείας του αεροσκάφους Boeing 737 NG της εταιρείας Ukraine International Airlines (UIA) που συνετρίβη στην Τεχεράνη.

Η AIREON έχει θέσει τα στοιχεία αυτά στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της.

Το σύστημα ιχνηλάτησης της πορείας των αεροσκαφών που διαθέτει η εταιρία λειτουργεί επί τη βάσει των δεδομένων που της παρέχει ένα δίκτυο δορυφόρων με περισσότερες λεπτομέρειες από τα στοιχεία που παρέχουν σχετικές ηλεκτρονικές σελίδες όπως η σελίδα FlightRadar24.

A Ukrainian airliner with at least 170 on board crashed near Tehran’s Imam Khomeini airport early this morning.

Authorities say there are no survivors. pic.twitter.com/lGj454H6AJ

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 8, 2020