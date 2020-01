Αεροπορική τραγωδία στο Ιράν, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για επιζώντες μετά τη συντριβή του ουκρανικού Boeing

Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες μετά τη συντριβή ουκρανικού αεροσκάφους Boeing 737, με τουλάχιστον 170 επιβαίνοντες, μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν- και αναμεταδίδει το Reuters- δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βρεθούν επιζώντες.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης και εκτελούσε πτήση με προορισμό το Κίεβο. Συνετρίβη εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος.

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj — Omid Basir (@iranirannews) January 8, 2020

Σύμφωνα με τον Ρεζά Τζαφαρζαντέχ, εκπρόσωπος της ιρανικού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, τον οποίο επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το Boeing της Ukraine International Airlines αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και συνετρίβη και στην περιοχή όπου κατέπεσε επιχειρούν σωστικά συνεργεία.

#BREAKING Second Video of #Ukrainian Plane Crash in near Tehran .All of the passengers on the plane were killed.#iran pic.twitter.com/CUFlPXBwvO — Omid Basir (@iranirannews) January 8, 2020

«Το αεροσκάφος έχει πάρει φωτιά. Στείλαμε συνεργεία των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης και μπορεί να καταφέρουμε να σώσουμε κάποιους επιβάτες» είχε δηλώσει νωρίτερα ο Πιρχουσεΐν Κουλιβάντ, επικεφαλής των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών του Ιράν, στην κρατική τηλεόραση.

Ο Κουλιβάντ μίλησε για 170 επιβαίνοντες.

Alleged pictures of the #Ukrainian civilian aircraft crash site near Imam Khomeini Airport #Iran. Reports claim it was accidentally shot down by Iran Air Defense systems. 180 people are feared to be dead. pic.twitter.com/y7e6dWSObv — Observer IL (@Obs_IL) January 8, 2020



Τα πρακτορεία ειδήσεων IRNA, FARS και Tasnim έκαναν λόγο για συνολικά 180 επιβαίνοντες, επιβάτες και πλήρωμα, στο Boeing, που είχε απογειωθεί από την Τεχεράνη με προορισμό το Κίεβο, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το ΑΜΠΕ.