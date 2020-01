ΝΑΤΟ: Η πρώτη αντίδραση μετά από τους βομβαρδισμούς του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ

Εκρηκτικό είναι το κλίμα στη Μέση Ανατολή μετά και από τους βομβαρδισμούς του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, ως αντίποινα για τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Το ΝΑΤΟ μετά από αρκετές ώρες πήρε θέση για τους βομβαρδισμούς καλώντας το Ιράν να απέχει από νέα βίαια περιστατικά. Πιο συγκεκριμένα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ με ένα tweet του ανέφερε: «Καταδικάζω τις επιθέσεις του Ιράν στις αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ.

Το NATO καλεί το Ιράν να απέχει από περαιτέρω βία. Οι σύμμαχοι συνεχίζουν να συμβουλεύονται και να παραμένουν αφοσιωμένοι στην αποστολή μας στο Ιράκ».

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 8 Ιανουαρίου 2020