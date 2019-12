Αυστραλία: Μαίνονται οι πυρκαγιές-Εκκενώνεται η Πολιτεία Βικτώρια

Οι αρχές έδωσαν εντολή σε χιλιάδες κατοίκους και παραθεριστές στη Βικτόρια να απομακρυνθούν από την περιοχή, καθώς η άνοδος των θερμοκρασιών και οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν τις πυρκαγιές που συνεχίζουν να μαίνονται σε αυτή την Πολιτεία της Αυστραλίας.

Με τον υδράργυρο να προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τους 40° Κελσίου στη Μελβούρνη, οι αρχές προέτρεψαν περίπου 30.000 τουρίστες να εγκαταλείψουν την περιοχή Ανατολικό Γκίψλαντ, έκτασης ίσης σχεδόν με το μισό Βέλγιο.

If you’re planning on visiting East Gippsland tomorrow, don’t. If you’re already there, leave now. Residents should leave early tomorrow and register on Register.Find.Reunite. Emergency services can only do so much and we need the community to take action to stay safe. Take care https://t.co/C92HUzHHav

— Andrew Crisp APM (@CommissionerEMV) December 29, 2019