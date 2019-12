Το «κόψιμο» του Ντόναλντ Τραμπ από την ταινία «Μόνος στο σπίτι 2» και η αντίδρασή του

Το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του Καναδά CBC εξόργισε τους υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επειδή πρόβαλε την ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2» έχοντας «κόψει» τη σκηνή στην οποία συμμετέχει.

Το Canadian Broadcasting Company ανακοίνωσε πως είχε αφαιρέσει τη guest εμφάνιση που είχε κάνει τότε ο Τραμπ, και συνολικά οκτώ λεπτά από την ταινία, ήδη από το 2014, προκειμένου να μείνει περισσότερος χρόνος για διαφημίσεις.

Ο Τραμπ κάνει ένα πολύ σύντομο πέρασμα από την ταινία «Home Alone 2» του 1992. Συναντά τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ- τον υποδύεται ο Μακόλεϊ Κάλκιν- μέσα στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης, όπου ο μικρός πάει να μείνει έχοντας χωριστεί στο αεροδρόμιο από τους γονείς του. Η εμφάνισή του διαρκεί μόνο μερικά δευτερόλεπτα, στα οποία κατευθύνει τον Κέβιν για να βρει το λόμπι.

Όπως γράφει η εφημερίδα Guardian, η ταινία είχε προβληθεί στις αρχές του μήνα χωρίς το guest του Τραμπ, αλλά αργότερα ασχολήθηκαν με το θέμα δεξιές εφημερίδες, προκαλώντας αντιδράσεις από τους υποστηρικτές του Τραμπ.

Δεν έμεινε βέβαια αυτό ασχολίαστο ούτε από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος χρησιμοποίησε το προσφιλές του Twitter για να τοποθετηθεί, αναφέροντας στο ένα από τα tweets του και τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019