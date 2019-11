Η οροφή του Piccadilly Theatre κατέρρευσε στη διάρκεια παράστασης, πέντε τραυματίες

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στη διάρκεια παράστασης στο Piccadilly Theatre, στο West End του Λονδίνου, όταν κατέρρευσε τμήμα της οροφής του θεάτρου.

Το θέατρο ήταν γεμάτο από ανθρώπους που ήταν έτοιμοι να παρακολουθήσουν την παράσταση «Ο θάνατος του εμποράκου» του Άρθουρ Μίλερ.

Ξαφνικά ακούστηκαν φωνές όταν κατέρρευσε τμήμα της οροφής, και ορισμένοι από τους θεατές απομακρύνθηκαν καλυμμένοι με σκόνη και σοβάδες.

Όπως μεταδίδει το BBC, από το θέατρο απομακρύνθηκαν πάνω από χίλιοι άνθρωποι, προκειμένου να εκκενωθεί, ενώ πέντε θεατές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Ceiling came down half way through performance of death of a salesman at the #Piccadilly#theatre. Started with some dripping that increased in rate until it all caved in. pic.twitter.com/ZuoRmszrmZ

Ο Wendell Pierce, που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Willy Loman, ζήτησε συγγνώμη για όσα συνέβησαν.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Αμερικανός ηθοποιός φαίνεται να μιλά στον κόσμο έξω από το θέατρο και να τους καλεί να έρθουν να δουν την παράσταση μία άλλη φορά.

«Μας τιμήσατε με την παρουσία σας σήμερα, λυπούμαστε πολύ γι΄αυτό που συνέβη» ακούγεται να λέει.

Well that was eventful- the ceiling at the Piccadilly Theatre fell in whilst watching #DeathOfASalesman. Incredibly efficient evacuation by the staff & very excited to hear @WendellPierce up close but sad not to see the play. Hopefully no one injured pic.twitter.com/iXPLDZpupV

