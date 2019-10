Το «σπίτι του τρόμου» για 300 άνδρες και αγόρια που βασανίζονταν και βιάζονταν

Η αστυνομία εντόπισε στην πολιτεία Κατσίνα στη βόρεια Νιγηρία σε ένα ακόμη κορανικό σχολείο, ένα «σπίτι του τρόμου», στο οποίο σχεδόν 70 άνδρες κρατούνταν δεμένοι με αλυσίδες, ενώ περισσότεροι από 300 άνδρες και αγόρια βασανίζονταν και κακοποιούνταν σεξουαλικά, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αστυνομία.

Η επιδρομή στην Κατσίνα, γενέτειρα του προέδρου της Νιγηρίας Μοχαμάντου Μπουχάρι, πραγματοποιήθηκε λιγότερα από ένα αφού περίπου 300 άνδρες και αγόρια απελευθερώθηκαν από ένα άλλο ισλαμικό σχολείο στη γειτονική πολιτεία Καντούντα, όπου επίσης τους βασάνιζαν και τους κακοποιούσαν.

«Στη διάρκεια της έρευνας, 69 άνθρωποι ηλικίας 7 έως 40 ετών εντοπίστηκαν δεμένοι με αλυσίδες», δήλωσε ο Σανούσι Μπούμπα εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κατσίνα. «Άλλα θύματα είχαν υποστεί απάνθρωπη και ταπεινωτική συμπεριφορά», πρόσθεσε.

Police in northern #Nigeria rescued nearly 70 men and boys from a second purported Islamic school where they were shackled and subjected to “inhuman and degrading treatments.” https://t.co/IZoHUh9bzN pic.twitter.com/ZCW1cqheG9

— Reuters Africa (@ReutersAfrica) October 15, 2019