Ντόναλντ Τραμπ εναντίον Χίλαρι Κλίντον στο Twitter, τα «εγκλήματα» και ο «πειρασμός»

Βρέθηκαν αντιμέτωποι στην τελευταία εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ, στην οποία αναδείχθηκε τελικά νικητής, μέσω του πολύπλοκου αμερικανικού εκλογικού συστήματος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά η κόντρα του με τη Χίλαρι Κλίντον δεν κόπασε, παρότι εξασφάλισε την πολυπόθητη είσοδό του στον Λευκό Οίκο, εδώ και τρία χρόνια.

Στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος πέταξε το γάντι, με καγχασμό και ειρωνεία, στην άλλοτε αντίπαλό του, για τις επόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, κι εκείνη με μία λακωνική απάντηση τον έβαλε στη θέση της.

Αντιμέτωπος με διαδικασία παραπομπής που θεωρητικά θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθαίρεσή του, ο Τραμπ είναι τις τελευταίες ημέρες ακόμα πιο ενεργός, ακόμα πιο επιθετικός, ακόμα πιο απρόβλεπτος στις αναρτήσεις του. Απευθυνόμενος στην Κλίντον, και χρησιμοποιώντας τη βαριά προσβλητική ταμπέλα που της έχει φορέσει, την κάλεσε να δοκιμάσει ξανά τις πιθανότητές της για τον Λευκό Οίκο.

«Νομίζω ότι η απατεώνισσα Χίλαρι Κλίντον θα έπρεπε να μπει στην κούρσα των Δημοκρατικών και να κλέψει το χρίσμα από την υπεραριστερή Ελίζαμπεθ Ουόρεν», πέταξε ο Ρεπουμπλικάνος, πριν θέσει ως «όρο» η αντίπαλός του να λογοδοτήσει για «όλα» τα «εγκλήματά της». «Μη με βάζεις σε πειρασμό», του απάντησε η πρώην ΥΠΕΞ. «Κάνε τη δουλειά σου».

Don’t tempt me. Do your job.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 8, 2019