Μαθητές που τρέχουν, κρύβονται και κλαίνε στο σοκαριστικό σποτ για τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία

Η σχολική χρονιά αρχίζει «και ξέρετε τι σημαίνει αυτό». Για τους περισσότερους μαθητές σημαίνει επιστροφή στα θρανία, συνάντηση με τους φίλους, νέα μαθήματα, νέοι δάσκαλοι πιθανώς, μολύβια, στυλό, τετράδια, βιβλία.

Για πολλούς μαθητές στις ΗΠΑ σημαίνει και κάτι ακόμα, όπως γλαφυρά αποτυπώνει το σποτ της οργάνωσης Sandy Hook Promise, η οποία δημιουργήθηκε μετά την τραγωδία του 2012 στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook, όταν οι οικογένειες 20 παιδιών μεταξύ 6 και 7 ετών θρήνησαν τον άδικο χαμό τους από τα πυρά του 20χρονου Άνταμ Λάνζα, ο οποίος λίγο πριν φτάσει η Αστυνομία στο σημείο της τραγωδίας έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Το βίντεο ξεκινά με καθημερινές σκηνές που θα μπορούσαν να εκτυλίσσονται σε οποιοδήποτε σχολείο, αλλά η ένταση κλιμακώνεται καθώς όλα αρχίζουν να παραπέμπουν σε ένοπλη επίθεση στο σχολείο. Τότε καθημερινά χρηστικά αντικείμενα αποκτούν άλλη χρησιμότητα. Τα αθλητικά παπούτσια χρειάζονται για να τρέχεις, ενώ πίσω σου πέφτουν πυροβολισμοί. Η καινούρια μπλούζα γίνεται αυτοσχέδιο «λουκέτο» σε πόρτα, για να αποτρέψει την είσοδο του ενόπλου. Μία κάλτσα γίνεται επίδεσμος για τραυματισμένη συμμαθήτρια. Και στο τέλος, κλαίγοντας σπαρακτικά, μία μαθήτρια μιλά για το πόσο της χρειάζεται το κινητό της, καθώς με αυτό επικοινωνεί με τη μητέρα της και της γράφει «σ' αγαπώ» καθώς ακούγονται να πλησιάζουν τρομακτικά τα βήματα του δράστη.

Survive the school year with these must-have #BackToSchool essentials. https://t.co/9KgxAQ0KGz

This PSA contains graphic content related to school shootings & may be upsetting to some viewers. If you feel this subject matter may be difficult for you, you may choose not to watch. pic.twitter.com/5ijYMtXRTy

— Sandy Hook Promise (@sandyhook) September 18, 2019