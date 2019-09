Αυτός είναι ο ύποπτος για την άγρια δολοφονία της Ιόλης στην Αυστραλία

Απαντήσεις για την άγρια δολοφονία της Ιόλης Χατζηλύρα, της 26χρονης Κύπριας που διέμενε στην Αυστραλία, ψάχνει να βρει η αστυνομία.

Η Ιόλη Χατζηλύρα εντοπίστηκε πριν από λίγες μέρες νεκρή, σχεδόν γυμνή, γεμάτη μώλωπες και αίματα σε πάρκο της πόλης Μπρίσμπεϊν στην Αυστραλία.

Από την πρώτη στιγμή, η αστυνομία έκανε λόγο για ύποπτο θάνατο μιας και όλα έδειχναν άγρια δολοφονία. Μετά από έρευνες, η αστυνομία του Μπρίσμπεϊν, κατέληξε ότι ο κύριος ύποπτος για τον φόνο της Ιόλης Χατζηλύρα είναι ο 34χρονος Μπράντλεϊ Έντουαρτς.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον ύποπτο να κρατάει την τσάντα της αδικοχαμένης νεαρής και να περπατάει νευρικά. Λίγες ώρες μετά η Ιόλη εντοπίστηκε ημίγυμνη μέσα σε μία λίμνη αίματος, πεταμένη γεμάτη μώλωπες σε θάμνο του πολυσύχναστου πάρκου του Μπρϊσμπειν.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι ο άντρας έχει ύψος 1.90 μέτρα και είναι λεπτός με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια και μένει στην ευρύτερη περιοχή.

Update 3: Appeal for assistance / release of CCTV - Death investigation, Kalinga. Do you know the whereabouts of Bradley Edwards, 34? Police believe he can assist with their investigations. If sighted DO NOT APPROACH & call Triple Zero (000) immediately. https://t.co/Y6zdzm3PIk pic.twitter.com/02gIuO3SbE

— Queensland Police (@QldPolice) 8 Σεπτεμβρίου 2019