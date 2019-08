Μεγάλη φωτιά στην Ίμπιζα, πυκνοί καπνοί βγαίνουν από ξενοδοχείο

Συναγερμός έχει ξεσπάσει στις ισπανικές αρχές μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε δασώδη περιοχή στο λιμάνι του Σαν Αντόνιο στο πολυτελές θέρετρο της Ίμπιζα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ξένα ΜΜΕ τουριστικό ξενοδοχείο της περιοχής έχει τυλιχτεί στις φλόγες και πυκνοί καπνοί αναδύονται από το σημείο.

Ibiza fire. Hope everyone is ok - seems to be a forest fire. pic.twitter.com/KSDPSWTfKc — Robin Stanford (@Robinstanford) 26 Αυγούστου 2019

Οι αρχές εκκένωσαν δεκάδες σπίτια από την γύρω περιοχή καθώς η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για πολλές εκρήξεις ενώ σύμφωνα με αναφορές στην προσπάθεια κατάσβεσης έχει συνδράμει και ο ισπανικός στρατός.