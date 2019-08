Ο δολοφόνος του Σίδνεϊ πρώτα έκοψε το λαιμό του θύματος και μετά έβγαλε σέλφι

Τον τρόμο σκόρπισε ο 20χρονος Μερτ Νέι ο οποίος πρώτα σκότωσε μια 24χρονη κοπέλα πριν να βγει στους δρόμους του Σίδνεϊ το πρωί της Τρίτης κρατώντας ένα μαχαίρι και φωνάζοντας «ο Αλάχ είναι μεγάλος».

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το αυστραλιανό δίκτυο Channel Seven φαίνεται ο δράστης να τρέχει στον δρόμο αφού πρώτα έκοψε τον λαιμό του πρώτου θύματος, να κοντοστέκεται και να βγάζει σέλφι με το κινητό του.

Στο ίδιο βίντεο ο 20χρονος φαίνεται να φοράει τελικά μια κουκούλα πριν να βγει στον δρόμο και να μαχαιρώσει μια 41χρονη γυναίκα πριν, τελικά, να εξουδετερωθεί από περαστικούς.

Η σορός της κοπέλας βρέθηκε στο διαμέρισμά της, κατά την έρευνα των Αρχών στην περιοχή, μία ώρα μετά την αιματηρή επίθεση.

Την Τετάρτη, η οικογένεια της κοπέλας ζήτησε από τον κόσμο, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε η αστυνομία, να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή του θύματος και τον πόνο των δικών της ανθρώπων.

7NEWS has obtained exclusive vision of the moments after Mert Ney allegedly murdered young woman Michaela Dunn. He can be seen casually walking out of the building to the back of the laneway, and takes a selfie before going on a rampage in the CBD. https://t.co/ABjIs0OKJQ #7NEWS pic.twitter.com/6MYflElKVZ

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 14 Αυγούστου 2019