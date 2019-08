Τρόμος στο Σίδνεϊ, μία νεκρή και μία τραυματίας από το μαχαίρωμα στη μέση του δρόμου

Συνελήφθη ο άνδρας που μαχαίρωσε μία γυναίκα στη μέση του δρόμου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Η μαχαιρωμένη γυναίκα βρέθηκε στο ξενοδοχείο CBD, μία ώρα μετά την κλήση στην Αστυνομία για έναν νεαρό που μαχαίρωνε περαστικούς στο δρόμο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου η κατάστασή της χαρακτηρίζεται «σταθερά κρίσιμη».

Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε το πτώμα μιας δεύτερης γυναίκας και τα δύο περιστατικά, σύμφωνα με τον Guardian, σχετίζονται με τον άνδρα.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον άνδρα να πηδάει πάνω στην οροφή ενός αυτοκινήτου φωνάζοντας Αλλαχού Ακμπάρ (Ο Θεός είναι ο Ύψιστος) και να κραδαίνει ένα μαχαίρι φωνάζοντας «Σκοτώστε με!». Τα κίνητρα της πράξης του παραμένουν άγνωστα.

Η αυτόπτης μάρτυρας Μέγκα Χέιλι διευκρίνισε στο AFP ότι ο δράστης, ο οποίος κρατούσε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι, καταδίωξε άλλους ανθρώπους που βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στην επιχειρηματική συνοικία του Σίδνεϊ αφού είχε μαχαιρώσει την γυναίκα.

«Πέντε ή έξι άνθρωποι έτρεξαν προς το μέρος του για να προσπαθήσουν να τον σταματήσουν και κατάφεραν να τον πιάσουν και να τον ακινητοποιήσουν» είπε.

«Η βίαιη επίθεση που έγινε στο Σίδνεϊ σήμερα το απόγευμα προκαλεί ανησυχία. Ο επιτιθέμενος κρατείται από την Αστυνομία χάρη στις γενναίες ενέργειες εκείνων που ήταν παρόντες στη σκηνή και κατάφεραν να τον συγκρατήσουν» είπε ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.

The violent attack that took place in Sydney this afternoon is deeply concerning. The attacker is now in police custody following the brave actions of those who were present at the scene and were able to able to restrain him. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 13 Αυγούστου 2019

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp — Andrew Denney (@Andrew_Denney) 13 Αυγούστου 2019

We were just coming across the guy with a knife on the street. Apparently he had some blood on his shirt. We all are safe in the car. #breaking

シドニーでナイフを持った人が暴れてるところに遭遇… こわい https://t.co/fqcJSC9uZt pic.twitter.com/DF4bkaCCIK — ???????????????????????? (@Ayusha77) 13 Αυγούστου 2019

Video of man being arrested after police operation in Sydney's CBD on King and Clarence St. #SydneyCBD #BREAKING pic.twitter.com/cTs063eKM5 — Daniel Timms (@deadsetdaniel) 13 Αυγούστου 2019