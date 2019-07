Οργή στο Αφγανιστάν για τις δηλώσεις Τραμπ πως θα μπορούσε να το εξαφανίσει αλλά δεν θέλει να σκοτώσει 10 εκατ. ανθρώπους

Διευκρινίσεις ζήτησε από τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Αφγανιστάν Ασράφ Γάνι μετά τη δήλωση του Αμερικανού ομολόγου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να κερδίσει τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, αλλά δεν θέλει να «σκοτώσει 10 εκατομμύρια κόσμο».

«Αν ήθελα να κερδίσω τον πόλεμο, το Αφγανιστάν θα χανόταν από το πρόσωπο της Γης» είπε ο Τραμπ υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον Πακιστανό πρωθυπουργό Ιμράν Χαν. «Όλο αυτό θα τελείωνε κυριολεκτικά μέσα σε δέκα μέρες», συνέχισε. «Απλώς δεν θέλω να σκοτώσω δέκα εκατομμύρια ανθρώπους».

Τα σχόλια, που συνέπεσαν με την αναχώρηση για την Καμπούλ του ειδικού επιτετραμμένου των ΗΠΑ για την ειρήνευση στο Αφγανιστάν Ζαλμάι Χαλιλζάντ, ενόψει του προσεχούς κύκλου των διαπραγματεύσεων που διεξάγει με τους Ταλιμπάν, προκάλεσαν οργή και αγανάκτηση στην ασιατική χώρα.

Βαθιά τραυματισμένοι από δεκαετίες πολέμου, πολλοί Αφγανοί εκφράζουν ανησυχία για την ενδεχόμενη βιαστική αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων και την επάνοδο στην εξουσία των Ταλιμπάν, που ήδη ελέγχουν ή ασκούν επιρροή στη μισή χώρα τους, κάτι που θα οδηγούσε κατ’ αυτούς αναπόφευκτα σε νέο εμφύλιο, όπως υπογραμμίζει το ΑΜΠΕ.

«Η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν ζητεί διασαφηνίσεις για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου» ανέφεραν οι υπηρεσίες του προέδρου Γάνι σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι το Πακιστάν βοηθά τις ΗΠΑ ενόψει της αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων και ότι υπάρχουν «τεράστιες» προοπτικές στη σχέση της Ουάσινγκτον με το Ισλαμαμπάντ.

Κι αυτό παρότι Καμπούλ και Ουάσινγκτον κατηγορούν εδώ και χρόνια το Πακιστάν ότι διαιωνίζει την αφγανική σύρραξη υποστηρίζοντας τους Ταλιμπάν. Τον Ιανουάριο του 2018, ο ίδιος ο Τραμπ είχε κατηγορήσει το Ισλαμαμπάντ ότι προσφέρει «καταφύγιο στους τρομοκράτες που κυνηγάμε στο Αφγανιστάν».

Η επιρροή του Πακιστάν στους ισλαμιστές μαχητές, που εκδιώχθηκαν από την εξουσία το 2001 από έναν διεθνή συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, θεωρείται ωστόσο κρίσιμη συνιστώσα στην προσπάθεια να μπει τέλος στην προσεχώς 18ετή αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στο Αφγανιστάν.

«Μολονότι η αφγανική κυβέρνηση στηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στο Αφγανιστάν, υπογραμμίζει ότι ξένοι ηγέτες Κρατών δεν μπορούν να καθορίζουν την τύχη του Αφγανιστάν απόντων των Αφγανών ηγετών», σημείωσαν οι υπηρεσίες του Γάνι στην ανακοίνωση της προεδρίας.

Ο αφγανός πρόεδρος δεν κρύβει την αγανάκτησή του διότι η κυβέρνησή του έχει παραμεριστεί τελείως στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει επί σχεδόν έναν χρόνο η Ουάσινγκτον με τους Ταλιμπάν.

Πολλοί Αφγανοί αντέδρασαν έντονα στις δηλώσεις του Τραμπ, όπως ο πρώην πρόεδρος Χαμίντ Καρζάι: «Είμαστε το Παμίρ», έγραψε σε μια ανάρτησή του στο Twitter αναφερόμενος σ’ ένα ψηλό βουνό της πατρίδας του, «δεν μπορείς να καταστρέψεις την οροφή του κόσμου».

President @realDonaldTrump, We are the Pamirs! You can't wipe out “The Roof of the World”.

— Hamid Karzai (@KarzaiH) July 23, 2019