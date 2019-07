Συγχαρητήρια του Τραμπ μέσω Twitter στον Μπόρις Τζόνσον

Μέσω του Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράζει τα συγχαρητήριά του στον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος εξελέγη νέος ηγέτης των Συντηρητικών στη Βρετανία και νέος πρωθυπουργός της χώρας, μετά την αποχώρηση της Τερέζα Μέι.

«Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον που είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Θα είναι καταπληκτικός!» έγραψε ο Τραμπ.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019