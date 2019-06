Η στιγμή του ισχυρού σεισμού των 6,2 Ρίχτερ στην Κόστα Ρίκα

Τη στιγμή του ισχυρού σεισμού των 6,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στα σύνορα του Παναμά με την Κόστα Ρίκα, καταγράφει το παρακάτω βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δόνηση έγινε περίπου τα μεσάνυχτα τοπική ώρα και μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί θύματα. Προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση στη νοτιοδυτική Κόστα Ρίκα, κοντά στο επίκεντρό του, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας Κάρλος Αλβαράδο.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 26 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του ήταν περίπου 2 χιλιόμετρα από την πόλη Προγκρέσο του Παναμά, σύμφωνα με το USGS.

VIDEO: Scene as large 6.2-magnitude earthquake strikes western Panama, near the Panama-Costa Rica border pic.twitter.com/TOI0CagrK5

To αμερικανικό ινστιτούτο αναθεώρησε τις πρώτες του εκτιμήσεις για το μέγεθος και το εστιακό βάθος του σεισμού, καθώς αρχικά είχε αναφέρει ότι ήταν 6,3 βαθμών και το εστιακό του βάθος 10 χιλιόμετρα. Από την πλευρά του το εθνικό σεισμολογικό ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Κόστα Ρίκα (RSN) ανακοίνωσε ότι σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη χώρα, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα ή υλικές ζημιές, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

This is a surveillance footage, it shows the ground trembling and the lights moving. #CostaRica #Sismocr #Tremor #Temblor pic.twitter.com/r499UGdO2U

— Ulises Loria (@TekkenNinja) 26 June 2019