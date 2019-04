Μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο του Χίθροου

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε βρίσκεται σε εξέλιξη βορείως του αεροδρομίου Χίθροου του Λονδίνου και στήλες καπνού υψώνονταν πάνω από το αεροδρόμιο. Έξι οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και 40 πυροσβέστες κλήθηκαν επί τόπου περίπου στις δύο το μεσημέρι τοπική ώρα όταν ξέσπασε η πυρκαγιά σε μια αποθήκη στην οδό Wimpole της περιοχής Γουέστ Ντρέιτον.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν μέσα από το Twitter προκάλεσαν ανησυχία και οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα.

#London‚ nähe #Heathrow Flughafen gab es viele Explosionen. In den ersten Fotos, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, sieht man eine riesige schwarze Rauchwolke in den Himmel steigen. pic.twitter.com/6ziQ5LFzsG

