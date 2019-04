Κινέζος κουρέας σχεδιάζει πορτρέτα διασήμων στα κεφάλια των πελατών του

Ο 39χρονος Γουάνγκ Τζιανφένγκ από την Κίνα δεν είναι ένας συνηθισμένος κουρέας, καθώς ειδικεύεται στο να δημιουργεί στα κεφάλια των πελατών του πορτρέτα διασήμων.

Από την εικόνα του Κινέζου ηγέτη Μάο Τσετούνγκ έως τον συνταγματάρχη Σάντερς των KFC και σταρ του σινεμά όπως ο Μπρους Λι και ο Ζαν Ρενό, η λίστα του κουρέα δεν έχει τελειωμό.

Παίρνοντας έμπνευση από ένα βίντεο που είδε στο διαδίκτυο με τον διάσημο Αμερικανό κομμωτή Ρομπ Φερέ, που ξυρίζει τα κεφάλια των πελατών του με τέτοιο τρόπο που να δημιουργούνται τα πορτρέτα σελέμπριτι, ο Γουάνγκ θέλησε να κάνει το ίδιο και για τους Κινέζους.

Το πρώτο του… έργο ολοκληρώθηκε το 2015 και έκτοτε ο Γουάνγκ απέκτησε πιστούς οπαδούς. Η δουλειά του έχει γίνει τόσο γνωστή που οι πελάτες του ταξιδεύουν από γειτονικές επαρχίες και πόλεις για να αφεθούν στα μαγικά χέρια του Γουάνγκ. «Είναι μια μορφή τέχνης» δήλωσε ο κουρέας. «Προέρχεται από τη ζωή, αλλά είναι και πέρα από αυτήν».

Ο Σι Λίκε, ένας 30χρονος διανομέας, είναι από τους τακτικούς πελάτες του Γουάνγκ, ο οποίος κάποια στιγμή επέλεξε να στολίσει το κεφάλι του με το χαρακτηριστικό μουστάκι του Σαλβαντόρ Νταλί, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

