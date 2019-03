Καρέ – καρέ η σύλληψη δράστη για το μακελειό στη Νέα Ζηλανδία

Για «πολλούς» νεκρούς και τραυματίες από τις επιθέσεις ενόπλων σε δύο τεμένη της πόλης Κράιστσερτς, στη Νέα Ζηλανδία κάνει λόγο η αστυνομία ενώ ανακοίνωσε πως έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις.

Το κανάλι TVNZ δημοσίευσε ένα βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης ενός εκ των δραστών.

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στη Νέα Ζηλανδία μετά τις επιθέσεις σε δύο τεμένη στην πόλη Κράιστσερς, στις οποίες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον εννέα άνθρωποι. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο και για είκοσι επτά νεκρούς.

Ο δράστης φαίνεται να μετέδιδε live την επίθεση μέσω Facebook και το σοκαριστικό βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο προκαλώντας ανατριχίλα.

«Τέσσερις κρατούνται, είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα» ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Αστυνομίας Μάικ Μπους στους δημοσιογράφους.

Reportedly the terrorist who attacked the Mosque Al-Noor killing over 27 Muslims has been captured by #Newzeland Police. The attacker is reportedly an Australian who published a manifesto hailing white supremacy and livestreamed the horrific act of terror. #Christchurch pic.twitter.com/hdUmrzbDQV

— Ibrahim Qazi (@miqazi) March 15, 2019