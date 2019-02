Παραίτηση υπέβαλε ακόμα ένας βουλευτής των Εργατικών στη Βρετανία

Ακόμα ένας βουλευτής, ο ένατος αυτή την εβδομάδα, παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία. Ο Ίαν Όστιν υπέβαλε παραίτηση καταγγέλλοντας ότι το κόμμα είναι διαλυμένο και έχει καταληφθεί από την «άκρα αριστερά».

Ο Όστιν δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να ενταχθεί στην Ομάδα των Ανεξάρτητων, που συστάθηκε από οκτώ πρώην βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και τρεις του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ.

«Το Εργατικό Κόμμα ήταν η ζωή μου, κατά συνέπεια, αυτό ήταν η δυσκολότερη απόφαση που κλήθηκα ποτέ να λάβω, αλλά οφείλω να είμαι ειλικρινής και η αλήθεια είναι ότι έχω ντραπεί για το Εργατικό Κόμμα υπό την ηγεσία του Τζέρεμι Κόρμπιν» δήλωσε ο Όστιν στην εφημερίδα Express and Star, αναφερόμενος και στο θέμα του αντισημιτισμού στις τάξεις του κόμματος της βρετανικής αντιπολίτευσης.

I have decided to leave the Labour Party and I wanted to tell people in Dudley first. https://t.co/IaXSwDry06

— Ian Austin (@IanAustinMP) 22 February 2019