Ενθουσιασμένη με την Άνγκελα Μέρκελ η κόρη του Τραμπ

Την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απουσιάζει από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, η κόρη του Ιβάνκα Τραμπ, που έχει αναλάβει χρέη συμβούλου στον Λευκό Οίκο, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με γυναίκες, ηγετικές προσωπικότητες στους τομείς τους.

Η Τραμπ ανήρτησε στο Τwitter μια φωτογραφία από το τετ α τετ της με την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, στο περιθώριο της Διάσκεψης, γράφοντας στα αγγλικά και τα γερμανικά ότι ήταν «ευχαρίστησή» της να συναντηθεί με τη Γερμανίδα καγκελάριο κι ότι η Μέρκελ είναι μια «απίστευτη προασπίστρια» της ενδυνάμωσης του ρόλου των γυναικών στο εσωτερικό της χώρας της αλλά και στο εξωτερικό.

«Έχω μάθει τόσα πολλά από εκείνη κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας και ανυπομονώ να συνεχίζουμε τη συνεργασία μας» έγραψε η Ιβάνκα Τραμπ για την Άνγκελα Μέρκελ, η οποία χρησιμοποίησε την ομιλία της στη Διάσκεψη για να ασκήσει κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το dpa και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

It was a pleasure to once again be w/ Chancellor Merkel. She is a tremendous champion of vocational ed + #WomensEconomicEmpowerment in both Germany & around the world. I have learned so much from her in our conversations & look forward to our continued work together. #MSC2019 pic.twitter.com/x6PIfvBIrH

