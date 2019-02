Οι πλημμύρες στην Αυστραλία έβγαλαν τους κροκόδειλους στους δρόμους

Χιλιάδες σπίτια απειλούνται από τις πλημμύρες στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι να έχουν υποχρεωθεί να τα εγκαταλείψουν, αφότου οι αρχές άνοιξαν τους υδατοφράκτες έπειτα από πολυήμερες καταρρακτώδεις βροχές, που προκάλεσαν υπερχείλιση φραγμάτων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν χιλιάδες τηλεφωνήματα στη διάρκεια της νύχτας, όπως μεταδίδει το Reuters, από την πόλη Townsville και τη γύρω περιοχή, όπου τα καταφύγια γέμισαν κόσμο. Ακόμα και κροκόδειλοι έκαναν την εμφάνισή τους σε δρόμους των προαστίων.

Crocs are now being spotted close to residential homes as the Ross River gets flushed out by dam waters. Stay safe Townsville, and stay out of flood waters. #Townsvillefloods #Townsville pic.twitter.com/kNP4W6JvEO

— Jess Courtney (@JessCourtney98) 3 February 2019