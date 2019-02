Συναγερμός στην Αυστραλία, εκκενώθηκε το αεροδρόμιο του Μπρίσμπεϊν

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αυστραλία, με την αστυνομία του Κουίνσλαντ να γράφει στο Twitter ότι έχει εκκενωθεί το αεροδρόμιο του Μπρίσμπεϊν λόγω «κατάστασης έκτακτης ανάγκης».

Την ίδια ώρα, τονίζεται ότι έχουν σταματήσει τα δρομολόγια των τρένων από και προς το διεθνές αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα news.com.au, διακινούνται ανεπιβεβαίωτες ακόμη πληροφορίες ότι βρέθηκε άνδρας με μαχαίρια κοντά σε τέρμιναλ του αεροδρομίου ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και απειλή για βόμβα.

Οι Αρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να μην κυκλοφορούν ούτε να προσπαθούν να πλησιάσουν το σημείο.

Police have made a declaration under the Public Safety and Preservation Act tonight at Brisbane Airport due an emergency situation.

The International Airport has been evacuated and trains have currently been stopped.

The @AusFedPolice are in attendance. https://t.co/B7hQfv4BmV

— Queensland Police (@QldPolice) 2 Φεβρουαρίου 2019